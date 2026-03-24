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BENZIN IM BLUT

PS-Schnäppchen - Oldtimer aus den USA

WELTFolge vom 24.03.2026
PS-Schnäppchen - Oldtimer aus den USA

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BENZIN IM BLUT

Folge vom 24.03.2026: PS-Schnäppchen - Oldtimer aus den USA

48 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6

In Dallas, im US-Bundesstaat Texas, findet eine große Fahrzeug-Auktion statt: Rund tausend Pkw werden hier in vier Tagen versteigert. Zu den bekanntesten Auto-Verkäufern in den Vereinigten Staaten gehört Alex Manos. Sein Geschäft in Los Angeles vertreibt Oldtimer rund um den Globus. Erfahren im Einkauf von US-amerikanischen Oldtimern ist Dieter Thiel aus Wuppertal, der die historischen Fahrzeuge für seine Kunden erwirbt. Die Reportage gibt einen Einblick in den Handel mit Oldtimern aus den USA.

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