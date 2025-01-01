Beyblade Metal Fusion
Folge 8: Mercis gefährliche Falle
22 Min.Ab 6
Um seine Kampfstärke gegen Gingka zu beweisen, schickt Doji Kyoya in den Wolf-Canyon, wo er eine gefährliche Klippe erklettern und gegen ein Rudel Wölfe kämpfen muss. In der Zwischenzeit bitten Kentas junge Freunde Benkei, sie zu trainieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Metal Fusion
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo