Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyblade Metal Fusion

Mercis gefährliche Falle

FilmRiseStaffel 1Folge 8
Mercis gefährliche Falle

Mercis gefährliche FalleJetzt kostenlos streamen

Beyblade Metal Fusion

Folge 8: Mercis gefährliche Falle

22 Min.Ab 6

Um seine Kampfstärke gegen Gingka zu beweisen, schickt Doji Kyoya in den Wolf-Canyon, wo er eine gefährliche Klippe erklettern und gegen ein Rudel Wölfe kämpfen muss. In der Zwischenzeit bitten Kentas junge Freunde Benkei, sie zu trainieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Beyblade Metal Fusion
FilmRise
Beyblade Metal Fusion

Beyblade Metal Fusion

Alle 3 Staffeln und Folgen