Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bibi Blocksberg

Der Wetterfrosch

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Wetterfrosch

Der WetterfroschJetzt ohne Werbung streamen

Bibi Blocksberg

Folge 1: Der Wetterfrosch

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Fridolin nennen Bibi und Marita das Fröschlein, das sie vor der Schule gefunden haben. Natürlich sorgt es in der Klasse für viel Spaß. Karla Kolumna ernennt "Fridolin" zum Wetterfrosch ihrer Zeitung, weil der Wetterbericht seit Tagen nicht stimmt. Aber der neue Wetterfrosch ist ein eigenwilliges Tier. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi Blocksberg
Bibi Blocksberg

Bibi Blocksberg

Alle 7 Staffeln und Folgen