Bibi Blocksberg
Folge 1: Der Wetterfrosch
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Fridolin nennen Bibi und Marita das Fröschlein, das sie vor der Schule gefunden haben. Natürlich sorgt es in der Klasse für viel Spaß. Karla Kolumna ernennt "Fridolin" zum Wetterfrosch ihrer Zeitung, weil der Wetterbericht seit Tagen nicht stimmt. Aber der neue Wetterfrosch ist ein eigenwilliges Tier. Rechte: Kiddinx
Bibi Blocksberg
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx