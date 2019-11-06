Bibi Blocksberg
Folge 10: Das Wettfliegen
28 Min.Folge vom 06.11.2019
Karla Kolumnas "Neustädter Zeitung" veranstaltet ein großes Wettfliegen. Natürlich muss Bibi mit ihrem Besen "Kartoffelbrei" teilnehmen! Mit dabei sind die schräge Punkerhexe Schubia auf ihrem Motorbesen "Kawakasi", der eingebildete Baron von Zwiebelschreck und der lustige Erfinder Eddi Eddison, der mit seinem selbstgebauten Flugfahrrad startet. Am Abend vor dem Wettbewerb werden alle Fluggeräte eingeschlossen. Doch in der Nacht verändern der Baron und Schubia heimlich etwas, weil sie gewinnen wollen. Und dann fällt am nächsten Morgen der Startschuss. Ein unglaublich spannendes Wettfliegen beginnt. Rechte: Kiddinx
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Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx