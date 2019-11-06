Bibi Blocksberg
Folge 2: ... als Prinzessin
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Was ist nur mit Bibi und Moni los? Die beiden glauben, sie wären Prinzessinnen in einer früheren Zeit. Der Bürgermeister ist ganz verzweifelt, denn Bibi hat schon die elektrische Schreibmaschine in einen Federhalter und den Autobus in eine Pferdekutsche verhext. - Was wird sie noch alles anstellen? Rechte: Kiddinx
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx