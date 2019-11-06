Zum Inhalt springenBarrierefrei
... als Babysitter

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
... als Babysitter

Folge 3: ... als Babysitter

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Zwillinge von Frau Schaller sind ja so süß, findet Bibi und freut sich, die beiden für einige Tage hüten zu können. Doch als sie mit ihnen allein ist, schreien die Babies und nörgeln, bis Bibi völlig entnervt ist. "Nein, du darfst jetzt nicht hexen!" sagt Bibi zu sich. - Aber wird sie sich daran halten? Rechte: Kiddinx

