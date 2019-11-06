Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Der Superhexspruch

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Der Superhexspruch

Bibi Blocksberg

Folge 5: Der Superhexspruch

28 Min.Folge vom 06.11.2019

Sehr merkwürdig! In Neustadt sind vier Männer verschwunden, unter ihnen der Bürgermeister. Niemand weiß, wo sie sind, aber im Garten der Blocksbergs mümmeln plötzlich vier Hasen an Mohrrüben. Bibi möchte hexen, aber es geht nicht: Ein Fünffach-Spruch hat ihre Hexkraft verbraucht. Kann Tante Amanda helfen?

