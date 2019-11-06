Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

... im Dschungel

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
... im Dschungel

Bibi Blocksberg

Folge 6: ... im Dschungel

28 Min.Folge vom 06.11.2019

Durch einen geheimnisvollen Hexspruch landet Bibi mit ihrer Freundin Moni im Dschungel. Moni hat Angst vor den wilden Tieren und will zurück nach Hause, doch Bibi weiß den Rückhexspruch nicht. Mami kann ihr auch nicht helfen, sie ist mit Vater Bernhard auf Kanutour und ahnt nichts. Im Dschungel schließen Bibi und Moni Freundschaft mit einem Forscher-Ehepaar, das nach seltenen Schmetterlingen sucht. Als die Forscher von eingeborenen "Ugah-Ugahs" entführt wird, beginnt eine spannende Suche. Rechte: Kiddinx

