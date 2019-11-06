Bibi Blocksberg
Folge 6: ... im Dschungel
28 Min.Folge vom 06.11.2019
Durch einen geheimnisvollen Hexspruch landet Bibi mit ihrer Freundin Moni im Dschungel. Moni hat Angst vor den wilden Tieren und will zurück nach Hause, doch Bibi weiß den Rückhexspruch nicht. Mami kann ihr auch nicht helfen, sie ist mit Vater Bernhard auf Kanutour und ahnt nichts. Im Dschungel schließen Bibi und Moni Freundschaft mit einem Forscher-Ehepaar, das nach seltenen Schmetterlingen sucht. Als die Forscher von eingeborenen "Ugah-Ugahs" entführt wird, beginnt eine spannende Suche. Rechte: Kiddinx
