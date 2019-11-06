Bibi Blocksberg
Folge 8: ... und die Vampire
28 Min.Folge vom 06.11.2019
Bernhard Blocksberg liebt Vampirfilme über alles. Aber als sich die von Tante Amanda geschenkte Überraschungsreise als Urlaub im Vampirland Transsilvanien entpuppt, wird Vater Bernhard ziemlich mulmig zumute. Doch Bibi und Barbara hexen ihm alle Angst weg. Die Reise führt die Blocksbergs in das Gruselhotel "Schloss Dracula", wo die Familie Frankenfein in Vampirkostümen die Gäste erschreckt. Vater Blocksberg findet alles ungeheuer lustig, aber als um Mitternacht die Wirkung des Hexspruchs nachlässt, überkommt ihn das große Zittern. Rechte: Kiddinx
