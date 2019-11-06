Bibi Blocksberg
Folge 9: Wo ist Kartoffelbrei?
27 Min.Folge vom 06.11.2019
So eine Bruchlandung! Bibi saust mit ihrem Besen Kartoffelbrei klirrend durch das Fenster, mitten hinein in den Hexenkaffeeklatsch ihrer Mutter. Zur Strafe sperrt Vater Bernhard den Hexenbesen für drei Tage weg. Danach ist Kartoffelbrei nicht mehr da. Nirgendwo eine Spur! Tante Amanda meint Kartoffelbrei könnte davongeflogen sein. Aber wohin? Ob Bibi ihren geliebten Wuschel wieder in die Arme schließen kann? Rechte: Kiddinx
