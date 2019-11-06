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Bibi Blocksberg

Die Mathekrankheit

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
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Bibi Blocksberg

Folge 1: Die Mathekrankheit

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Das Schlimmste, was Bibi passieren kann, ist eine Mathearbeit. Um ihr zu entgehen, täuscht sie eine Krankheit vor und hext sich das Gesicht bunt. Zwei Ärzte glauben, Bibi hätte die seltene Krankheit "Colorites" und wollen sie auf einem Kongress vorführen. Das will Bibi auf keinen Fall. Doch kein Rückhexspruch funktioniert, denn Mutter Barbara hat in ihrer Hexenkugel gesehen, dass Bibi die Schule schwänzt, und ihre Tochter mit einem Hexverbot belegt. Rechte: Kiddinx

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