Bibi Blocksberg
Folge 1: Die Mathekrankheit
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Schlimmste, was Bibi passieren kann, ist eine Mathearbeit. Um ihr zu entgehen, täuscht sie eine Krankheit vor und hext sich das Gesicht bunt. Zwei Ärzte glauben, Bibi hätte die seltene Krankheit "Colorites" und wollen sie auf einem Kongress vorführen. Das will Bibi auf keinen Fall. Doch kein Rückhexspruch funktioniert, denn Mutter Barbara hat in ihrer Hexenkugel gesehen, dass Bibi die Schule schwänzt, und ihre Tochter mit einem Hexverbot belegt. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Kiddinx