Bibi Blocksberg

Die neue Schule

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Die neue Schule

Bibi Blocksberg

Folge 2: Die neue Schule

28 Min.Folge vom 06.11.2019

In Bibis Schule sieht es wirklich schlimm aus: Putz bröckelt von den Wänden, die Fenster sind undicht, die Möbel morsch. Doch der Bürgermeister lehnt den Bau einer neuen Schule ab. Schließlich will er gerade ein prunkvolles Rathaus bauen. Doch dagegen wollen die Schüler demonstrieren. Als der Bürgermeister die Demo verbieten will, verhext Bibi ihn, die Lehrerin Frau Müller-Riebensehl und Karla Kolumna zu Schülern und sich selbst zur Lehrerin. Nun beginnt eine unglaublich komische Schulstunde. Rechte: Kiddinx

