Bibi Blocksberg
Folge 2: Die neue Schule
28 Min.Folge vom 06.11.2019
In Bibis Schule sieht es wirklich schlimm aus: Putz bröckelt von den Wänden, die Fenster sind undicht, die Möbel morsch. Doch der Bürgermeister lehnt den Bau einer neuen Schule ab. Schließlich will er gerade ein prunkvolles Rathaus bauen. Doch dagegen wollen die Schüler demonstrieren. Als der Bürgermeister die Demo verbieten will, verhext Bibi ihn, die Lehrerin Frau Müller-Riebensehl und Karla Kolumna zu Schülern und sich selbst zur Lehrerin. Nun beginnt eine unglaublich komische Schulstunde. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx