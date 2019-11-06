Bibi Blocksberg
Folge 3: ... im Orient
28 Min.Folge vom 06.11.2019
Wegen der ständig steigenden Benzinpreise reist der Bürgermeister von Neustadt in das Ölland Labu-Dabu, um mit dem Sultan über eine direkte Pipeline zu verhandeln. Bibi und Karla Kolumna, die rasende Reporterin, sind natürlich mit dabei. Bibi hext als Gastgeschenk auch gleich einen fliegenden Teppich und der Sultan verliebt sich in Karla. Zu guter Letzt bekommt Bibi eine Wunderlampe geschenkt, in der ein richtiger Flaschengeist wohnt. Und mit Bibis Hilfe führt dieser den Sultan sogar zum längst verschollenen Schatz seiner Väter. Rechte: Kiddinx
© Kiddinx