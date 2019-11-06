Bibi Blocksberg
Folge 4: ... verliebt sich
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi hat sich total verliebt! Wie es dazu kam, ist eine tolle Geschichte: Als Bibi im Matheunterricht von Frau Müller-Riebensehl sitzt klopft es an der Tür. Es ist Joachim, ein neuer Schüler, der seine Klasse sucht. Bibi findet ihn so richtig süß. Doch er ist 2 Jahre älter, behandelt sie wie ein kleines Kind und will von ihr nichts wissen. Bibi hat wie immer jede Menge verrückter Ideen, wie sie Joachim von ihrer Liebe überzeugen will. Ob da ein Liebeshexspruch hilft? Rechte: Kiddinx
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx