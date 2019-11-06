Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

... verliebt sich

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
... verliebt sich

Bibi Blocksberg

Folge 4: ... verliebt sich

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi hat sich total verliebt! Wie es dazu kam, ist eine tolle Geschichte: Als Bibi im Matheunterricht von Frau Müller-Riebensehl sitzt klopft es an der Tür. Es ist Joachim, ein neuer Schüler, der seine Klasse sucht. Bibi findet ihn so richtig süß. Doch er ist 2 Jahre älter, behandelt sie wie ein kleines Kind und will von ihr nichts wissen. Bibi hat wie immer jede Menge verrückter Ideen, wie sie Joachim von ihrer Liebe überzeugen will. Ob da ein Liebeshexspruch hilft?

