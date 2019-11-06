Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

und die Weihnachtsmänner

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
und die Weihnachtsmänner

Bibi Blocksberg

Folge 5: und die Weihnachtsmänner

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Marita glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Mit einem Blick in Mamis Hexenkugel will Bibi ihr das Gegenteil beweisen. Zu ihrer Überraschung sehen sie drei Weihnachtsmänner: Doch die sind sehr erkältet und das Spielzeug zum Verschenken liegt halb fertig in der Werkstatt. Bibi fliegt mit Marita zum Haus der Weihnachtsmänner, um zu helfen. Doch durch ihre Hexerei bringt sie alles durcheinander. Rechte: Kiddinx

