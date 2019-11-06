und die WeihnachtsmännerJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 5: und die Weihnachtsmänner
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Marita glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Mit einem Blick in Mamis Hexenkugel will Bibi ihr das Gegenteil beweisen. Zu ihrer Überraschung sehen sie drei Weihnachtsmänner: Doch die sind sehr erkältet und das Spielzeug zum Verschenken liegt halb fertig in der Werkstatt. Bibi fliegt mit Marita zum Haus der Weihnachtsmänner, um zu helfen. Doch durch ihre Hexerei bringt sie alles durcheinander. Rechte: Kiddinx
