Bibi Blocksberg
Folge 7: Der weiße Kakadu
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi hat zu Hause die Hexsprüche für Manias Hexunterricht nicht richtig gelernt. Auch ihre Freundinnen, die Junghexen Schubia und Flauipaui, haben ihre Hausaufgaben schlecht gemacht und können ihre Sprüche nicht. Mania ist verärgert über den mangelnden Fleiß ihrer Schülerinnen und stellt ihnen ein Ultimatum: Wenn der Sand durch eine Sanduhr gelaufen ist und die Junghexen ihre Hexsprüche noch immer noch nicht können, sollen sie in Mäuse verwandelt werden. Als Flauipaui mit ihrem Handspiegel unbeabsichtigt eine Hexerei von Mania reflektiert, verhext sich die Althexe in einen Kakadu. Damit haben die drei Junghexen ein großes Problem. Rechte: Kiddinx
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx