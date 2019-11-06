Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Der weiße Kakadu

Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Der weiße Kakadu

Bibi Blocksberg

Folge 7: Der weiße Kakadu

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi hat zu Hause die Hexsprüche für Manias Hexunterricht nicht richtig gelernt. Auch ihre Freundinnen, die Junghexen Schubia und Flauipaui, haben ihre Hausaufgaben schlecht gemacht und können ihre Sprüche nicht. Mania ist verärgert über den mangelnden Fleiß ihrer Schülerinnen und stellt ihnen ein Ultimatum: Wenn der Sand durch eine Sanduhr gelaufen ist und die Junghexen ihre Hexsprüche noch immer noch nicht können, sollen sie in Mäuse verwandelt werden. Als Flauipaui mit ihrem Handspiegel unbeabsichtigt eine Hexerei von Mania reflektiert, verhext sich die Althexe in einen Kakadu. Damit haben die drei Junghexen ein großes Problem.

