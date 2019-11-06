Bibi Blocksberg
Folge 8: Superpudel Puck
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi schwärmt von einem Buch über den schlauen Superpudel Puck. Der könnte ihr gut bei den Matheaufgaben helfen! Sie hext ihn aus Übermut aus dem Buch aber leider auch seinen Gegenspieler, den Räuber Katzengold! Dieser beginnt einen Diebeszug durch Neustadt. Bibi, Florian und Puck stellen Katzengold eine Falle. Ob sie dem Räuber das Handwerk legen können? Rechte: Kiddinx
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Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Kiddinx