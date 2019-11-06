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Bibi Blocksberg

Superpudel Puck

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
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Superpudel Puck

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Bibi Blocksberg

Folge 8: Superpudel Puck

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi schwärmt von einem Buch über den schlauen Superpudel Puck. Der könnte ihr gut bei den Matheaufgaben helfen! Sie hext ihn aus Übermut aus dem Buch aber leider auch seinen Gegenspieler, den Räuber Katzengold! Dieser beginnt einen Diebeszug durch Neustadt. Bibi, Florian und Puck stellen Katzengold eine Falle. Ob sie dem Räuber das Handwerk legen können? Rechte: Kiddinx

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