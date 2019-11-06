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Bibi Blocksberg

Abenteuer bei den Dinos

Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
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Bibi Blocksberg

Folge 1: Abenteuer bei den Dinos

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Florian spielen im Steinbruch bei Dino. Er war vor einiger Zeit aus einem Dino-Ei, das Florian gefunden hatte, lebendig gehext worden. Doch dann musste ihn Bibi mit Manias Hilfe versteinern. Bibi und Florian stellen sich nun vor, wie es wäre, in die Dinozeit zu reisen. Man könnte Dino dort wieder aufwecken und zu seiner Mama bringen. Aber dazu braucht man enorme Hexkraft. Bibi hat eine Idee: Mit Dinosaurier-Eierschalensuppe, die als Hexkraftverstärker dient, müsste es gehen - und Bibi hat noch einen Rest davon aufgehoben! Rechte: Kiddinx

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