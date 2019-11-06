Abenteuer bei den DinosJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 1: Abenteuer bei den Dinos
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Florian spielen im Steinbruch bei Dino. Er war vor einiger Zeit aus einem Dino-Ei, das Florian gefunden hatte, lebendig gehext worden. Doch dann musste ihn Bibi mit Manias Hilfe versteinern. Bibi und Florian stellen sich nun vor, wie es wäre, in die Dinozeit zu reisen. Man könnte Dino dort wieder aufwecken und zu seiner Mama bringen. Aber dazu braucht man enorme Hexkraft. Bibi hat eine Idee: Mit Dinosaurier-Eierschalensuppe, die als Hexkraftverstärker dient, müsste es gehen - und Bibi hat noch einen Rest davon aufgehoben! Rechte: Kiddinx
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Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx