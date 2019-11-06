Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bibi Blocksberg

Das verhexte Dromedar

Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das verhexte Dromedar

Das verhexte DromedarJetzt ohne Werbung streamen

Bibi Blocksberg

Folge 2: Das verhexte Dromedar

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Bernhard Blocksberg trauen ihren Augen kaum: Plötzlich steht da ein weißes Dromedar in Barbaras Rosenbeet. Bernhard erlaubt seiner Tochter, den Hüter des Tieres herzuhexen. Es ist der Beduinenjunge Bedi. Sein Onkel Achmed ist mit Drusa, dem weißen Dromedar, beim Neustädter Kamelrennen. Leider darf Bedi nicht mitreiten, denn sein Onkel glaubt, er sei dafür noch zu klein und will ihn sofort wieder nach Hause schicken. Doch Bibi kann beweisen, dass Bedi und Drusa unbedingt zusammengehören. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi Blocksberg
Bibi Blocksberg

Bibi Blocksberg

Alle 7 Staffeln und Folgen