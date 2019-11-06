Bibi Blocksberg
Folge 2: Das verhexte Dromedar
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Bernhard Blocksberg trauen ihren Augen kaum: Plötzlich steht da ein weißes Dromedar in Barbaras Rosenbeet. Bernhard erlaubt seiner Tochter, den Hüter des Tieres herzuhexen. Es ist der Beduinenjunge Bedi. Sein Onkel Achmed ist mit Drusa, dem weißen Dromedar, beim Neustädter Kamelrennen. Leider darf Bedi nicht mitreiten, denn sein Onkel glaubt, er sei dafür noch zu klein und will ihn sofort wieder nach Hause schicken. Doch Bibi kann beweisen, dass Bedi und Drusa unbedingt zusammengehören. Rechte: Kiddinx
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe: 0
0
Copyrights:© Kiddinx