Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi hext für ihre Eltern "großes Glück" im Lotto. Doch plötzlich hat sie keine Hexkraft mehr. Als sie die Lotto-Hexerei ihrer Mutter gesteht, ahnt diese, dass Bibi mit einem Hexenbann belegt wurde, denn Glück zu hexen ist streng verboten! Der Hexenrat fällt eine Entscheidung: Weil sie das Glück nicht für sich selbst, sondern für andere gehext hat, bekommt Bibi die einmalige Chance, ihre Hexkraft zurückzuholen. Das ist jedoch keine leichte Aufgabe. Nur wenigen Hexen ist so etwas bisher gelungen. Rechte: Kiddinx

