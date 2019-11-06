Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Die Schlossgespenster

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Barbaras Cousine Cecilie Thunderstorm hat Geburtstag und die Familie Blocksberg auf ihr altes Schloss nach Irland eingeladen. Bibi freut sich sehr darauf. Aber dann erfährt sie von Cecilies Tochter Margie, die in Bibis Alter ist, dass das alte Schloss verkauft werden muss! Bibi und Margie hexen viele Geister und Schlossgespenster, um Touristen in das Schloss zu locken. Denn das bringt Geld. Doch dann wissen sie nicht, wie sie dem Spuk ein Ende machen können. Die Geister, die sie gehext haben, werden sie nicht mehr los. Rechte: Kiddinx

