Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bibi Blocksberg

Die Computerhexe

Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Computerhexe

Die ComputerhexeJetzt ohne Werbung streamen

Bibi Blocksberg

Folge 6: Die Computerhexe

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Florian zeigt Bibi sein neues Computerspiel: Ein Räuber verfolgt eine Hexe. Das Spiel gefällt Bibi aber ganz und gar nicht. Die Hexe tut ihr leid und ohne zu zögern hext sie sie frei. Doch die Hexe fliegt aus dem Computer direkt zum Fenster hinaus. Sofort fliegt Bibi ihr nach. Aber die Hexe ist nicht mehr zu finden. Und plötzlich sind in Neustadt Computer und viele andere Maschinen wie verhext. Ob die Computerhexe damit etwas zu tun hat? Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi Blocksberg
Bibi Blocksberg

Bibi Blocksberg

Alle 7 Staffeln und Folgen