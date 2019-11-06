Bibi Blocksberg
Folge 6: Die Computerhexe
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Florian zeigt Bibi sein neues Computerspiel: Ein Räuber verfolgt eine Hexe. Das Spiel gefällt Bibi aber ganz und gar nicht. Die Hexe tut ihr leid und ohne zu zögern hext sie sie frei. Doch die Hexe fliegt aus dem Computer direkt zum Fenster hinaus. Sofort fliegt Bibi ihr nach. Aber die Hexe ist nicht mehr zu finden. Und plötzlich sind in Neustadt Computer und viele andere Maschinen wie verhext. Ob die Computerhexe damit etwas zu tun hat? Rechte: Kiddinx
