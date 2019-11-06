Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mamis Geburtstag

Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Mamis Geburtstag

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibis Vater Bernhard hat die viele Hexerei in seinem Hause satt! Er wünscht sich eine ganz "normale" Familie. An ihrem Geburtstag erklärt Bibis Mutter Barbara deshalb, sie wolle von nun an nie mehr hexen. Doch Bibi gefällt das ganz und gar nicht. Wütend verhext sie ihren Vater Bernhard in einen Papagei. Der richtet nun ein entsetzliches Chaos an. Und als Bibi ihn mit einem Rückhexspruch stoppen will, gelingt es ihr nicht. Verzweifelt ruft sie nach ihrer Mami. Ob Barbara doch wieder hexen wird? Rechte: Kiddinx

