Bibi Blocksberg
Folge 8: Hexerei im Zirkus
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi verliebt sich in den Zirkusjungen Pedro Tossini. Pedro ist begeistert von Bibis Hexfähigkeiten und deshalb darf siein der Zirkusvorstellung mitmachen. Bibi verhext den Bürgermeister in einen Löwen und Pedro zeigt seinen dreifachen Salto mortale über der Raubtierdressur. Doch dann geht alles schief. Als Pedro nach dem schwingenden Trapez greift, reißt das beschädigte Seil und Pedro stürzt in die Tiefe. Nur Bibi kann ihn noch retten. Rechte: Kiddinx
