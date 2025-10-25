Big Brother - Knossi Edition
Folge 2: Tag 2: Zusammenfassung
32 Min.Ab 12
Der Tag auf der "Big Brother - Knossi Edition" 2025-Baustelle startet mit Katy Karrenbauer! Sie weckt die Bewohner:innen mit voller Power. Die Freiluft-Dusche sorgt für Aufsehen: Vier Männer stellen einen Rekord auf und Max Schradin landet auf dem "Stuhl der Schande" - eiskalte Dusche inklusive. Doch Big Brother greift noch härter durch: Alles Rauchbare fliegt raus! Es folgen Emotionen pur: Mia Julia spricht über ihre Tourette-Erkrankung und Marc Eggers über seine Zeit auf der Straße.
Big Brother - Knossi Edition
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
