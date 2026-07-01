Bamfield Tuna ShootoutJetzt kostenlos streamen
Big Coast
Folge 12: Bamfield Tuna Shootout
23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Besuchen Sie das legendäre Bamfield Tuna Shootout auf Vancouver Island und feiern Sie 10 Jahre weißen Thunfisch.
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Big Coast
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer
Produktion:CA, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Big Coast Productions Ltd