Staffel 1Folge 19vom 17.02.2026
Big Time First Concert Part 1Jetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 19: Big Time First Concert Part 1
25 Min.Folge vom 17.02.2026
Die Jungs von Big Time Rush haben ein Riesenproblem: James ist vom fiesen Musik-Produzenten Hawk abgeworben worden. Können sie so kurzfristig noch einen Ersatz für ihn finden und schaffen sie es, die Halle für das anstehende Konzert zu füllen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon