NickelodeonStaffel 1Folge 19vom 17.02.2026
25 Min.Folge vom 17.02.2026

Die Jungs von Big Time Rush haben ein Riesenproblem: James ist vom fiesen Musik-Produzenten Hawk abgeworben worden. Können sie so kurzfristig noch einen Ersatz für ihn finden und schaffen sie es, die Halle für das anstehende Konzert zu füllen?

Nickelodeon

