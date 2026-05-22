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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 22.05.2026
Big Time Verliebt

Big Time VerliebtJetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 6: Big Time Verliebt

22 Min.Folge vom 22.05.2026

Die Jungs merken, dass sie alle auf ein und dasselbe Mädchen stehen, was natürlich in einem wilden Durcheinander und großen Streitigkeiten mündet. Zu allem Überfluss soll dann auch noch auf die Schnelle ein neuer, herzzerreißender Lovesong her.

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