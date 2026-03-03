Staffel 2Folge 21vom 03.03.2026
Big Time Rush
Folge 21: Big Time Abschlussball-König
27 Min.Ab 6
Der jährliche Schulball steht vor der Tür und Kendall, James, Logan und Carlos wollen alle den Titel des 'Schulball-Königs' einheimsen. Dafür nehmen sie jede Menge Ärger auf sich und scheuen auch nicht vor Intrigen untereinander zurück.
Big Time Rush
Altersfreigabe:
6
