Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Big Time Rush

NickelodeonStaffel 2Folge 21vom 03.03.2026
Big Time Abschlussball-König

Big Time Abschlussball-KönigJetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 21: Big Time Abschlussball-König

27 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6

Der jährliche Schulball steht vor der Tür und Kendall, James, Logan und Carlos wollen alle den Titel des 'Schulball-Königs' einheimsen. Dafür nehmen sie jede Menge Ärger auf sich und scheuen auch nicht vor Intrigen untereinander zurück.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Big Time Rush
Nickelodeon

Big Time Rush

Alle 1 Staffeln und Folgen