Etappe 2: Von Riva über den Lago di Garda bis nach Avio
Bike Mike: Gardasee Loop
Folge 2: Etappe 2: Von Riva über den Lago di Garda bis nach Avio
21 Min.Ab 6
Diese wunderschöne Rundtour führt in drei Etappen mit dem Rad von Trento zum Lago di Garda.
Genre:Reise, Radsport
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bike Mike