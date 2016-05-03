Bist Du deppert! vom 03.05.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 1: Bist Du deppert! vom 03.05.2016
61 Min.Folge vom 03.05.2016Ab 6
Gerald Fleischhacker und Top-Comedians wie Gregor Seberg, Rudi Roubinek und Andreas Vitasek enthüllen in der dritten Staffel wieder skurrile und schockierende Fälle von Steuerverschwendung. Erstmals werden in "Bist Du deppert!" auch Fälle präsentiert, die die gesamte EU betreffen. Natürlich schauen die Comedians aber auch den österreichischen PolitikerInnen wieder genau auf die Finger, unter anderem in Wien, Niederösterreich und der Steiermark.
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Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: Puls4