Folge 4 "Bist Du deppert!" Update: Die Staatsanwaltschaft ermittelt!Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 12: Folge 4 "Bist Du deppert!" Update: Die Staatsanwaltschaft ermittelt!
55 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 6
Gerald Fleischhacker, Gregor Seberg und Rudi Roubinek schauen sich mit Ihnen gemeinsam noch einmal eine Folge „Bist Du deppert!“ an und berichten unter anderem über die neuesten Entwicklungen im Fall „Integrationsfonds“, sie schauen noch einmal nach Kärnten zur „Therme Villach“ und nach Niederösterreich zum Fall „BH Grundstücke“.
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Bist Du deppert!
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6
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