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Bist Du deppert!

Bist Du deppert! vom 04.12.2018

PULS 4Staffel 7Folge 4vom 04.12.2018
Bist Du deppert! vom 04.12.2018

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Bist Du deppert!

Folge 4: Bist Du deppert! vom 04.12.2018

68 Min.Folge vom 04.12.2018Ab 6

Wegen 3,3 Fehlschüssen im Jahr spielt eine ganze Fußballmannschaft nur mehr auf ein Tor. Außerdem: Eine Brille – zwei Preise! Wie kann das sein? Und: der Fall "Renate Brauners Daseinsvorsorge" und die Weiterfühtung des Fall "Krankenhaus Nord"!

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