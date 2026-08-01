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Black Monday

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ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
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Black Monday

Folge 3: 339

29 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Um sich Blairs Familienanteile an den Georgina-Jeans-Aktien zu sichern, setzt Mo alles auf eine Karte und versucht, eine Vater-Sohn-Beziehung zu ihm aufzubauen. Doch die verdeckte Übernahmestrategie ist riskanter als gedacht und verlangt dem gesamten Team einiges ab - einschließlich Methoden, die nicht ganz legal sind. Während alle an einem Strang ziehen, kämpft Keith zusätzlich darum, sein pikantes Geheimnis vor der Öffentlichkeit zu bewahren ...

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