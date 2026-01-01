Black Monday
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Black Monday
New York, 1987: Maurice Monroe und seine Truppe von Tradern der Firma "The Jammer Group" wollen die Wall Street erobern. Mit riskanten Spekulationen, dubiosen Deals und jeder Menge Größenwahn fordern die Außenseiter die Finanzelite heraus und mischen die Branche gehörig auf. Doch ihr rasanter Aufstieg gerät außer Kontrolle und steuert direkt auf den "Black Monday" zu - jenen Tag, an dem die internationalen Börsen kollabierten.
Genre:Geschichte, Sitcom
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Paramount Pictures International Ltd.
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