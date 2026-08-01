Black Monday
Folge 7: 65
27 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Je näher die Hochzeit rückt, desto stärker werden Blairs Zweifel. Während Tiff entschlossen an ihren gemeinsamen Zukunftsplänen festhält, fragt er sich zunehmend, ob er den Schritt vor den Traualtar wirklich gehen kann. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet an seinem Junggesellenabschied wird er mit einer schockierenden Wahrheit konfrontiert, die alles ins Wanken bringt ...
Alle Staffeln im Überblick
Black Monday
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Sitcom
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Paramount Pictures International Ltd.