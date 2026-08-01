Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Black Monday

2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9vom 01.08.2026
Joyn+
2

2Jetzt ohne Werbung streamen

Black Monday

Folge 9: 2

28 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Nach der inszenierten Entführung von Tiffany beschließt Blair, eine aktive Rolle im "Georgina-Manöver" zu übernehmen und sich obendrein auf eine Affäre mit Dawn einzulassen. Doch die Ereignisse nehmen eine unerwartete Wendung: Blair gibt sich nicht länger mit der Rolle des Mitspielers zufrieden, sondern beginnt, eigene Bedingungen zu stellen und ein ebenso perfides wie gefährliches Spiel zu treiben.

Alle Staffeln im Überblick

Black Monday
ProSieben FUN
Black Monday

Black Monday

Alle 1 Staffeln und Folgen