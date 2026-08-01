Black Monday
Folge 9: 2
28 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Nach der inszenierten Entführung von Tiffany beschließt Blair, eine aktive Rolle im "Georgina-Manöver" zu übernehmen und sich obendrein auf eine Affäre mit Dawn einzulassen. Doch die Ereignisse nehmen eine unerwartete Wendung: Blair gibt sich nicht länger mit der Rolle des Mitspielers zufrieden, sondern beginnt, eigene Bedingungen zu stellen und ein ebenso perfides wie gefährliches Spiel zu treiben.
Alle Staffeln im Überblick
Black Monday
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Sitcom
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Paramount Pictures International Ltd.