Blackstar

Die Stadt der Weisen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1
Folge 1: Die Stadt der Weisen

22 Min.Ab 12

Der Astronaut John Blackstar wird eines Tages mit seinem Raumschiff in ein Schwarzes Loch hineingesogen und landet in einer fremden Galaxie. Auf dem Planeten Sagar kämpft er fortan mit seinen Verbündeten gegen den finsteren Overlord und versucht, die Bevölkerung seiner neuen Heimat zu beschützen.

