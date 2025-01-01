Blackstar
Folge 10: Walkönig Warhoon
22 Min.Ab 12
Der Astronaut John Blackstar wird eines Tages mit seinem Raumschiff in ein Schwarzes Loch hineingesogen und landet in einer fremden Galaxie. Auf dem Planeten Sagar kämpft er fortan mit seinen Verbündeten gegen den finsteren Overlord und versucht, die Bevölkerung seiner neuen Heimat zu beschützen.
Genre:Animation, Familie, Abenteuer, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH