Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Blackstar

Die Stadt der seelenlosen Zombies

NBCUniversalStaffel 1Folge 13vom 04.05.2024
Joyn Plus
Die Stadt der seelenlosen Zombies

Die Stadt der seelenlosen ZombiesJetzt ohne Werbung streamen

Blackstar

Folge 13: Die Stadt der seelenlosen Zombies

22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12

Der Astronaut John Blackstar wird eines Tages mit seinem Raumschiff in ein Schwarzes Loch hineingesogen und landet in einer fremden Galaxie. Auf dem Planeten Sagar kämpft er fortan mit seinen Verbündeten gegen den finsteren Overlord und versucht, die Bevölkerung seiner neuen Heimat zu beschützen.

Alle Staffeln im Überblick

Blackstar
NBCUniversal
Blackstar

Blackstar

Alle 1 Staffeln und Folgen