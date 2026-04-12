Deutschland rüstet auf - Hightech gegen KriminelleJetzt kostenlos streamen
BLAULICHT
Folge vom 12.04.2026: Deutschland rüstet auf - Hightech gegen Kriminelle
51 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 16
Das Sicherheitsgefühl der Deutschen sinkt. Einbrecher, Dealer und Schläger machen auch hierzulande die Straßen unsicher. Aus Angst, Opfer eines Gewaltdeliktes zu werden, statten sich viele Deutsche inzwischen mit Selbstschutzartikeln aus und üben sich in professionellen Selbstverteidigungspraktiken. Mit Pfefferspray oder treffsicheren Dirty-Fight-Techniken rüsten die Bürger der Bundesrepublik nun auf, um Verbrechen und Gewalt endlich die Stirn zu bieten.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: welt