Weihnachten bei den Monster-MaschinenJetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 06.12.2022: Weihnachten bei den Monster-Maschinen
21 Min.Folge vom 06.12.2022
Blaze unterstützt den Weihnachtsmann bei den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Doch dann passiert ihm ein Missgeschick, durch das Weihnachten auszufallen droht. Nun muss sich Blaze einen guten Plan einfallen lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon