Blaze und die Monster-Maschinen

NickelodeonFolge vom 06.12.2022
Folge vom 06.12.2022: Weihnachten bei den Monster-Maschinen

21 Min.Folge vom 06.12.2022

Blaze unterstützt den Weihnachtsmann bei den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Doch dann passiert ihm ein Missgeschick, durch das Weihnachten auszufallen droht. Nun muss sich Blaze einen guten Plan einfallen lassen.

