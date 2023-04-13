Die Eiscreme-MonstermaschineJetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 13.04.2023: Die Eiscreme-Monstermaschine
23 Min.Folge vom 13.04.2023
Schlammbart lädt Blaze und AJ zu seiner Eiscremeparty ein! Doch er hat etwas Wichtiges vergessen – die Eiscreme! Also verwandelt sich Blaze in eine Eismaschine und rast zu Schlammbarts Haus, bevor es zu spät ist.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon