Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 09.05.2026: Das große Dino-Derby
21 Min.Folge vom 09.05.2026
Blaze, AJ und Zeg fahren durch den Dschungel, um den Zuschauer zu begrüßen. Zeg hat eine Überraschung für Blaze und zeigt ihm ein großes Rennen namens "Dinoderby". Bump Bumperman kündigt an, dass die Dinosaurier gegeneinander antreten werden.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 5-6: Nickelodeon Germany