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Blaze und die Monster-Maschinen

Das große Dino-Derby

NickelodeonFolge vom 09.05.2026
Das große Dino-Derby

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 09.05.2026: Das große Dino-Derby

21 Min.Folge vom 09.05.2026

Blaze, AJ und Zeg fahren durch den Dschungel, um den Zuschauer zu begrüßen. Zeg hat eine Überraschung für Blaze und zeigt ihm ein großes Rennen namens "Dinoderby". Bump Bumperman kündigt an, dass die Dinosaurier gegeneinander antreten werden.

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