Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 1: Das Glück der Reagans
42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Nach bekanntgewordenen Fällen von Polizeigewalt werden die Rufe gegen das NYPD immer lauter. Vor allem für die Stadtratsvorsitzende Regina Thomas ist klar, dass unter der Leitung von Frank Reagan die Polizei keine Zukunft hat. Unterdessen herrscht auch auf dem Revier angespannte Stimmung, denn von Danny und Baez fehlt während ihren Ermittlungen jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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