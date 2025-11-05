Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Ein Stück Vertrauen

Kabel EinsStaffel 11Folge 7vom 05.11.2025
Ein Stück Vertrauen

Tom gerät in die Zwickmühle, ob er den Informationen eines ehemaligen Polizisten Glauben schenken soll. Eine damalige Freundin von Jamie kommt zu Besuch und hat dabei eine angebliche Lösung zu einem Mordfall im Gepäck. Danny bekommt hautnah mit, wie sein Nachbar auf offener Straße angeschossen wird. Bei den Untersuchungen kriegt er sich ständig mit dem zugeteilten Detective in die Haare.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

