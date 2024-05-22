Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 12: Auf bessere Tage
42 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Danny hat ein Wiedersehen mit seinem Kindheitsfreund Mickey Patrick, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Dieser bittet ihn nun, bei der Suche nach seiner verschwundenen Verlobten zu helfen. Frank erhält unterdessen das persönliche Geständnis einer Frau, ihren Ehemann ermordet zu haben. Rein rechtlich scheint der Fall klar, doch die Tatsache, dass drei Polizisten die Hilferufe der Frau, die von ihrem Mann misshandelt wurde, missachtet haben, stößt Frank sauer auf.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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