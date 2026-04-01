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Blue Bloods - Crime Scene New York

Lug und Trug

Kabel EinsStaffel 13Folge 17vom 22.04.2026
Lug und Trug

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 17: Lug und Trug

42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Auf einer Abschiedsparty für ein NYPD-Mitglied kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen Baker und einem betrunkenen Sergeant. Frank muss die Angelegenheit klären und hofft auf ein Einsehen der beiden Streithähne.

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