Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 8: Little Vietnam
42 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Danny trifft auf einen alten Bekannten, den Gangster Sonny Le, der mit seinen Komplizen einen Mann verprügelt hat. Wie sich herausstellt, steckt dahinter ein Akt der Selbstjustiz, da das Opfer selbst nicht ganz unschuldig ist. Anthony teilt Erin unterdessen seine Sorgen hinsichtlich ihrer erneuerten Beziehung mit Jack mit, der bekannt dafür ist, als Anwalt einige zwielichtige Klienten zu vertreten. Da dies ihrer Kandidatur schaden könnte, zieht Erin Konsequenzen in Betracht ...
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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