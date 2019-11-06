Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Blut, Schweiß und TränenJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 2: Blut, Schweiß und Tränen
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bob und Margaret wollen etwas für ihre Kondition tun. Nach erfolglosen Versuchen mit Aerobic und Fitness entscheiden sie sich für Badminton. Doch dabei treffen sie auf die ehrgeizige Cathy und ihren neuen Freund Ken. Cathy entpuppt sich als aggressive Spielerin und streitet sich mit Bob über die Spielregeln. Schließlich geht auch noch Ken K.O. und muss ins Krankenhaus. Bob und Margaret begleiten ihn und versuchen, ihn mit ihrem Gesang aus dem Koma zu wecken ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12